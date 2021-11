Hamburg-Harburg : Jugendliche attackieren Polizisten in der Halloween-Nacht – drei Verletzte

Bis zu 100 Jugendliche werfen Böller, Eier, Kartoffeln und sogar Glasflaschen auf die Beamten. Es werden mehrere Anzeigen geschrieben.

Hamburg | Über 100 Jugendliche haben am Sonntagabend in Hamburg-Harburg Einsatzkräfte der Polizei angegriffen und drei von Ihnen verletzt. Durch massiven Bewurf mit Böllern, Eiern, Kartoffeln und einzelnen Flaschen wurden die Beamten attackiert. Ein Großaufgebot der Polizei rückte an um die Situation in den Griff zu bekommen. Mehrere Anzeigen wurden gefertig...

