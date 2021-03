Friedhof Ohlsdorf : Hamburg: Unbekannte randalieren am Grab von Jan Fedder

Die Täter rissen das Tor zum abgesperrten Gebiet um die Grabstätte heraus und betraten das Grab.

Hamburg | Unbekannte haben auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg an der Grabstätte des Schauspielers Jan Fedder randaliert.„Das Tor zur Grabstätte ist rausgerissen und ins Gebüsch gelegt worden“, sagte ein Friedhofssprecher am Montag in Hamburg. Den Schaden habe ein Friedhofsbetreuer am Morgen entdeckt.„Das ist Vandalismus und kommt sehr selten vor“, sagte der...

