Aktuelle Zahlen : Inzidenz in Hamburg steigt wieder über 100 – RKI rechnet anders

100,9 oder 90? Nach Berechnungen der Stadt wurde bei der Inzidenz die wichtige Grenze von 100 wieder gerissen.

Hamburg | Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Hamburg wieder über die wichtige Marke 100 gestiegen. Nachdem der Wert nach Berechnungen der Stadt am Montag mit 98,6 erstmals seit Mitte März unter 100 gesunken war, lag er am Dienstag bei 100,9, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Weiterlesen: Warum Hamburg über die Inzidenz-Zahlen strei...

