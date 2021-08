Aktuelle Zahlen : Inzidenz in Hamburg steigt über 50 – keine Einschränkungen geplant

Von Freitag auf Samstag erhöhte sich die Sieben-Tage-Inzidenz auf einen Schlag um fast zehn und übersprang die wichtige 50er-Marke.

Hamburg | Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist erstmals seit fast drei Monaten wieder auf mehr als 50 gestiegen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde kletterte die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Samstag auf 54,5 und erhöhte sich am Sonntag sogar auf 56,5. Ähnlich hohe Werte hatte die Behörde z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.