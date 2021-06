Neue HVV-Chefin im Interview : Wie Anna-Theresa Korbutt den Verkehrsverbund sexy machen will

Anna-Theresa Korbutt hat zuletzt sechs Jahre in Wien gearbeitet, seit 1. April ist sie Chefin des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV). Sie hat viel vor.

Hamburg | Wir treffen Anna-Theresa Korbutt auf der Terrasse eines Lokals an der Kleinen Alster. Die Sonne spiegelt sich im Wasser, die 41-Jährige schwärmt: „Wenn man aus Wien kommt, ist Hamburg die einzige Stadt in Deutschland, die mithalten kann.“ Frau Korbutt, Sie haben ihren Job als HVV-Geschäftsführerin mitten in der Corona-Krise angetreten. Die Fahrgast...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.