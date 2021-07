Am Radeland in Heimfeld : Schock am Morgen: Feuer in Hamburger Flüchtlingsunterkunft

In der Flüchtlingsunterkunft am Radeland in Heimfeld ist am Mittwochmorgen ein Feuer in einem Zimmer ausgebrochen. Es gibt offenbar keine Verletzten.

Hamburg | In einer Hamburger Flüchtlingsunterkunft ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Meldungen über Verletzte gab es zunächst nicht, sagte ein Polizeisprecher. Alle Menschen verließen die Unterkunft demnach rechtzeitig. Einem Bewohner zufolge sei das Feuer durch einen Kabelbrand verursacht worden. Da die Löscharbeiten am Morgen zunächst noch anda...

