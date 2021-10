Veranstaltungen in Hamburg : In der Elbphilharmonie gilt ab Dezember weitgehend das 2G-Modell

Die Regelung gilt nicht zwangsläufig für alle Veranstaltungen. Findet sie jedoch unter 2G-Regularien statt, entfällt die Maskenpflicht und Säle können voll besetzt werden.

Hamburg | In der Elbphilharmonie gilt von Dezember an weitgehend das 2G-Modell. Damit dürfen dann nur noch Corona-Geimpfte und -Genesene die meisten Konzertvorstellungen besuchen. „Der allgemeinen Entwicklung folgend, werden die meisten Veranstalter in der Elbphilharmonie und Laeiszhalle ab Anfang Dezember auf 2G umstellen“, teilte die Elbphilharmonie am Dienst...

