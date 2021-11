Die beiden Letzten ihrer Art : Zweites Leben für Hamburgs historische Wippkrane im Hafen

Zuletzt sahen sie aus, als stünde die Verschrottung kurz bevor. Doch weit gefehlt: Hamburg hat die letzten Exemplare eines besonderen Stücks Hafengeschichte wieder vorzeigbar gemacht.

Hamburg | Rollen, drehen, wippen - diese technischen Oldies sind ganz was Besonderes: Seit Freitag erfreuen zwei frischsanierte Industriedenkmäler in Altona die Spaziergänger an der Großen Elbstraße. Kultursenator Carsten Brosda (SPD) hat die beiden 82 Jahre alten Roll-Dreh-Wipp-Krane für die Öffentlichkeit zur Besichtigung freigeben. Ein Schwimmkran hatte d...

