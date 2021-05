Vandalismus in Hamburg : Unbekannte zerstechen Reifen von fast 50 Autos in Altona

Auch der Pkw eines Mannes mit Gehbehinderung wurde beschädigt. In den Reifen steckten zum Teil Stahlspitzen.

Hamburg-Altona | In Altona sind die Reifen von rund 50 Autos zerstochen worden, darunter auch der Wagen eines Mannes, der auf den Rollstuhl angewiesen ist. Aufgefallen waren die Taten am frühen Sonnabendmorgen, als ein Anwohner mit seinem Auto zur Arbeit fahren wollte. Er stellte fest, dass die Reifen an seinem Wagen zerstochen worden waren und alarmierte die Poliz...

