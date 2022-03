Täter noch unbekannt : Zwei Frauen in Hamburger Bussen mit unbekanntem Reizmittel verletzt

Am frühen Dienstagmorgen bestand keine Lebensgefahr. Welches Mittel die Hautreizungen verursacht hat, ist noch unklar.

Hamburg | In voneinander unabhängigen Fällen sind zwei Frauen in Hamburg durch ein noch unbekanntes Reizmittel verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, befanden sich beide Frauen zum Zeitpunkt des Vorfalls in Bussen im Hamburger Westen. Frauen nicht in Lebensgefahr Sie hätten über Hautreizungen geklagt und sich anschließend in ärztlic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.