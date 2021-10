Mieterverein nimmt Vonovia ins Visier : Betriebskosten: Mieter zahlen Millionen Euro zu viel

Nebenkosten sind keine Nebensächlichkeit für Mieter. Wer nicht aufpasst, für den kann es teuer werden. Nicht nur in Hamburg.

Hamburg | Hamburgs Mietern drohen Schäden in Millionenhöhe durch falsche Nebenkostenabrechnungen. „Wir schätzen den Gesamtschaden für Mieter in Hamburg auf mindestens zwölf Millionen Euro pro Jahr“, sagte Rolf Bosse, Geschäftsführer des Mietervereins zu Hamburg, am Donnerstag. Nur gut jeder Zehnte wehrt sich Bundesweit ist jede zweite Betriebskostenabrech...

