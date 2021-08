Nach 1,16 Millionen Impfungen : Impfzentrum in Hamburger Messehallen schließt am Dienstag

Seit dem 5. Dezember war das Impfzentrum in Betrieb. Künftig können sich Hamburger unter anderem in zehn dezentralen Impfzentren gegen Corona immunisieren lassen.

Hamburg | Nach rund acht Monaten und mehr als einer Million Corona-Impfungen schließt am Dienstag das Hamburger Impfzentrum in den Messehallen. Die Kosten für eines der größten Impfzentren Deutschlands werden sich nach Angaben der Sozialbehörde vom Freitag voraussichtlich auf 106 Millionen Euro belaufen. Das Impfzentrum war am 5. Januar in Betrieb gegangen. ...

