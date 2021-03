Impfungen zeigen Wirkung : Zahlen aus Hamburg: Zwei Tage in Folge ohne neue Corona-Tote

Die Impfungen scheinen sich in den Zahlen niederzuschlagen. Zum zweiten Mal in Folge gibt es eine erfreuliche Meldung.

Hamburg | In Hamburg scheint sich die Impfung von Risikogruppen wie Pflegeheimbewohnern und Hochbetagten im Rückgang der Zahl der Corona-Toten niederzuschlagen. Den zweiten Tag in Folge meldete das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstag für Hamburg keinen neu gemeldeten Fall, bei dem ein Mensch an oder mit dem Corona-Virus gestorben ist. Zwei Tage in Folge habe...

