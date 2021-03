Kampf gegen Corona : Am Montag sollen in Hamburg die ersten Fachpraxen impfen

Zunächst werden Patienten in Dialysepraxen das Vakzin erhalten – die Hausärzte sollen frühestens Ende März folgen.

Hamburg | Am kommenden Montag sollen die ersten niedergelassenen Ärzte in Hamburg Impfungen gegen das Coronavirus verabreichen. Dies teilte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) der Hansestadt am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Allerdings greifen zunächst nur wenige Fachärzte zur Spritze – den Auftakt machen Mediziner in Dialysezentren, die dort Risikopat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.