Quartier der Generationen : Von wegen nur für Reiche: Wohnen in der Hafencity ab 6,60 Euro

Als Hamburger Stadtteil für Gutbetuchte gestartet, entwickelt sich die Hafencity immer mehr zur Heimat auch für Menschen mit kleinem Geldbeutel.

Hamburg | Wohnen in der Hafencity, mit unverbautem Elbblick und trotzdem bezahlbar: Im Quartier der Generationen wird das gerade Wirklichkeit. In zwei Gebäudekomplexen am Baakenhafen im Osten des Vorzeigestadtteils sind 373 Wohnungen entstanden – alle entweder als Sozialwohnungen gefördert oder mietpreisgedämpft. Pries: ab 6,60 Euro pro Quadratmeter, nettokalt....

