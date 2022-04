Hamburg-Uhlenhorst : Illegal Botox gespritzt: Polizei Vermögen einer 38-Jährigen

Die Geschäfte der Hamburgerin liefen bestens. Fast 300 Mal straffte sie Kunden die Haut. Die griffen dafür tief in die Tasche.

Hamburg | Sie spritzte ihren Kunden jahrelang Botox und Co., ohne dass sie dies durfte: Im vornehmen Hamburg-Uhlenhorst hat die Polizei einen Arrestbeschluss über das Vermögen einer 38-Jährigen vollstreckt. Bei der Aktion am Montag pfändeten die Ermittler hochwertige Designerhandtaschen, eine teure Armbanduhr sowie zwei Konten. Auch seien Arresthypotheken in di...

