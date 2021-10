Mobilität in Hamburg : „PR-Show der Autoindustrie“: ADFC kritisiert ITS-Kongress scharf

Für den Fahrrad-Club ist das Konzept des am 11. Oktober startenden Events ein Irrweg. Hamburg solle weniger auf autonom fahrende Autos setzen und stattdessen strengere Tempolimits einführen.

Hamburg | Am 11. Oktober beginnt der ITS-Weltkongress in Hamburg. Bis zum 15. Oktober soll es in der Hansestadt um intelligente Mobilität und vernetzten Verkehr gehen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) kritisiert das Konzept der Veranstaltung im Vorfeld allerdings scharf. Es handle sich um eine reine PR-Show der Autoindustrie. Weiterlesen: Autonome...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.