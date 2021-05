Staat soll helfen : IG Metall: Lohndumping ist keine Lösung zur Rettung der Werften

In der Werftenkrise richten sich alle Augen auf Rostock. Bei der Maritimen Konferenz sollen kommende Woche Lösung her.

Hamburg | In der sich zuspitzenden Werftenkrise nimmt die IG Metall Politik und Unternehmen in die Pflicht und erwartet für die Nationale Maritime Konferenz Anfang kommender Woche konkrete Rettungsschritte. „Diese Krise geht an die Substanz des deutschen Schiffbaus. Da können wir uns keine weitere Show-Veranstaltung leisten“, sagte Daniel Friedrich, Bezirksleit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.