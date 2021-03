In Blumenkästen gestapelt : Tierschutzverein rettet Hühner in Hamburg-Finkenwerder

14 Vögel lebten in Kästen gestapelt auf einer Terrasse – jetzt haben sie eine neue Heimat gefunden

Hamburg | Der Hamburger Tierschutzverein (HTV) hat 14 Hühner in Hamburg-Finkenwerder gerettet, die gestapelt in Blumenkästen gehalten wurden. Passanten hatten die Hühner in einem Hinterhof entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Beamten fanden 13 Vögel in drei Blumenkästen auf der Terrasse vor. Laut Tierschutzverein hatten die Tiere dort keinerlei Bewegungsf...

