Zu Gast im Hotel Atlantic : Hoteldirektor Franco Esposito bleibt zuversichtlich: „Wir zeigen Flagge“

Hotelbetrieb in Corona-Zeiten? Wie geht das? Autorin Dagmar Gehm hat für eine Nacht im Atlantic eingecheckt.

Hamburg | Das Hotel Atlantic Hamburg zählt zu den wenigen Hotels in Hamburg, die zumindest für Geschäftsreisende geöffnet sind. Unsere Autorin hat dort eingecheckt, um herauszufinden, was ein Fünf-Sterne-Superior-Hotel zu Zeiten von Covid-19 dem Gast zu bieten hat. Nahtlos verschmilzt das Drinnen mit dem Draußen, bodentiefe Fenster lassen die Außenalster her...

