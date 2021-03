Forschung am Fraunhofer-Institut : Hoffnung aus Hamburg: Kann ein Osteoporose-Wirkstoff gegen Covid-19 helfen?

Biochemiker Bernhard Ellinger sucht fieberhaft nach einem Wirkstoff. Der aktuelle Hoffnungsträger heißt Raloxifen.

Hamburg | Impfstoffe sind knapp, Schnelltests nur lückenhaft im Angebot. Und Medikamente, die das Virus bekämpfen? Noch immer Fehlanzeige seit einem Jahr. Doch am Fraunhofer-Institut in der Schnackenburgallee in Hamburg sucht Biochemiker Bernhard Ellinger fieberhaft nach einem Wirkstoff und könnte schon bald einen Durchbruch erzielen. Raloxifen ist für die B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.