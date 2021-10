Präsenzpflicht : Steigende Inzidenz – Corona-Regeln an Hamburgs Schulen werden nicht geändert

Trotz vieler Neuinfektionen nach den Herbstferien gilt an Hamburger Schulen weiterhin das 5-Stufen-Sicherheitskonzept. Dass der Unterricht eingeschränkt wird, soll vermieden werden.

Hamburg | Die gestiegene Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hamburg führt vorerst nicht zu einer Änderung der seit den Herbstferien geltenden Regeln in Schulen. „Alle Maßnahmen werden fortlaufend von uns evaluiert, auch im Hinblick auf die Entwicklung der allgemeinen Inzidenz in Hamburg und der Inzidenzen nach Altersgruppen“, sagte ein Sprecher der Schulbehörde ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.