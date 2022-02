Hohe Pegel in Hamburg : Nach Regen und Flut: Hochwasser in Bergedorf und Wandsbek

Seit dem Wochenende ist das Technische Hilfswerk in Bergedorf im Einsatz und pumpt Wasser aus den anschwellenden Binnengewässern ab. Wichtige Trinkwasserleitungen drohten zeitweise zu brechen.

Hamburg | Die Sturmfluten der vergangenen Tage und die anhaltenden Regenfälle in Hamburg sorgen für steigende Pegelstände am Oberlauf der Alster und den Binnengewässern im Bezirk Bergedorf. Im Hamburger Südosten warnten die Behörden schon am Wochenende, dass in der Nähe von Gose- und Dove Elbe Keller volllaufen könnten. Dramatische Lage am Curslacker Neuen D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.