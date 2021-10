Hamburg Historisch : Als Ernst Buchholz aus Nackenhaaren auf Krankheiten schloss

Ernst Julius Buchholz verkaufte Tinkturen gegen die von ihm diagnostizierten Leiden und häufte ein erhebliches Vermögen an. Doch immer wieder landete er vor Gericht.

Hamburg | Ohne Zweifel war Ernst Julius Buchholz ein Scharlatan. Ob er aber ein abgefeimter Ganove war oder selbst an seine Begabung glaubte, steht dahin. Geboren am 5. August 1897 in Warstade im heutigen Kreis Cuxhaven erlernte er seine „Heilkunst“ von einem Onkel, der wiederum vom Meister selbst eingewiesen worden sein wollte: vom „Schäfer Ast“. Heinrich Ast ...

