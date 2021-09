1000 Euro Belohnung : Nach Schüssen auf Busse in Hamburg: Polizei sucht nach Zeugen

Die Tat ereignete sich am 14. September in Neuwiedenthal. Unbekannte schossen mehrere Löcher in die Seitenscheiben von zwei Bussen.

17. September 2021, 14:56 Uhr

Hamburg | Nachdem unbekannte Täter am Dienstag mehrere Schüsse auf zwei Busse in Hamburg-Neuwiedenthal abgegeben haben, sucht die Polizei nun Zeugen. Für Hinweise, die zu einer Ergreifung der Täter führen, setzte die Hochbahn eine Belohnung von 1000 Euro aus.

Die Schüsse waren am 14. September gegen 16.35 Uhr auf Busse an der Kreuzung Neuwiedenthaler Straße/Stubbenhof abgefeuert worden. In einem Bus entdeckte die Polizei drei Löcher in der Seitenscheibe, in einem zweiten Bus ein Loch. Verletzt wurde bei der Tat niemand.

Das für die Region Harburg zuständige Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen Zeugen können sich unter der Rufnummer (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle melden.