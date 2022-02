Hamburg Historisch : Als 120.000 Menschen Adolf Hitler zujubelten

Zwischen 1925 und 1939 war Adolf Hitler mindestens 33 Mal zu Gast in Hamburg und wurde von vielen Menschen begeistert empfangen.

Hamburg | Der „Führer“ war ein gern gesehener Gast in Hamburg. Mindestens 33 Mal zog es Adolf Hitler in den Jahren von 1925 bis 1939 in die norddeutsche Metropole. Dieses erstaunliche Fak­tum enthüllte der Historiker Werner Johe 1996 in seinem Buch „Hitler in Hamburg“. Der langjährige stellvertretende Leiter der „Forschungsstelle für die Geschichte des National...

