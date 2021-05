Hamburg-Interview : „Einer kommt, alle machen mit“: Wie Lars Meier für die Kultur kämpft

Am 12. Mai findet eine Solidaritäts-Show mit tollen Künstler statt. Jedes Ticket kommt Kulturschaffenden in Not zugute.

Hamburg | In der Agentur Gute Leude Fabrik im Hamburger Schanzenviertel ist es gespenstisch leer. Die meisten Mitarbeiter sind im Homeoffice oder im Urlaub. Der Geschäftsführer Lars Meier gehört zu den wenigen, die an diesem Tag im Büro sind. Er nimmt in einer Sitzecke nahe des Eingangsbereichs mit ausreichend Abstand schräg gegenüber von Dagmar Leischow Platz,...

