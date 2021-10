Wetter in SH und Hamburg : Herbststurm Ignatz flaut ab – An der Nordsee orkanartige Böen möglich

Ob im Laufe des Freitags weitere Sturmfluten möglich sind, konnte das Bundesamtes für Schifffahrt und Hydrographie zunächst nicht sagen. In jedem Fall bleibt es weiterhin stürmisch.

Hamburg/Kiel | Der erste Herbststurm hat in der Nacht zum Freitag keine Schäden mehr in Hamburg und Schleswig-Holstein angerichtet. Polizei und Feuerwehren verzeichneten seit Donnerstagabend keine wetterbedingten Einsätze mehr. Höchste Wasserstände in Husum und am Eidersperrwerk Wie eine Sprecherin des Bundesamtes für Schifffahrt und Hydrographie (BSH) mitteil...

