Corona in Hamburg : Hebammen schlagen Alarm: Enormer Personalmangel an Kliniken

Auch wegen Corona arbeiten die Hebammen am obersten Limit. Die Uhr stehe auf Punkt 12, heißt es vom Verband.

Hamburg | Hamburgs Hebammen arbeiten ihrem Verband zufolge derzeit am Limit und wünschen sich mehr Verstärkung in den Kliniken. „Ich mache mir große Sorgen um die Kollegen. Da ist es nicht nur fünf vor zwölf, sondern zwölf“, sagte Vorsitzende des Hebammenverbands, Andrea Sturm in Hamburg. Corona erschwert Arbeitsabläufe In der Corona-Krise kommen etwa ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.