Biontech-Lieferung : Hausärzte in Hamburg beginnen ab Mittwoch mit Corona-Impfungen

Zunächst werden Impfberechtigte im Alter von über 75 Jahren geimpft. 20.000 Impfdosen stehen dafür ab Mittwoch bereit.

Hamburg | Die Hamburger Hausärzte beginnen in dieser Woche mit Corona-Impfungen in ihren Praxen. Von den 940.000 Impfdosen, die Bund und Länder erwarteten, würden schätzungsweise 20.000 auf Hamburg entfallen, sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVHH), Walter Plassmann, am Dienstag. Wie viele der 1200 Hamburger Hausarztpraxen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.