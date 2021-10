Cremonbrücke in der Innenstadt : Hamburgs bekannteste Fußgängerbrücke wird abgerissen

Fast jeder in Hamburg kennt sie, die wenigsten finden sie schön. Dass die Brücke nun weg kommt, passt dennoch nicht jedem.

Hamburg | Der lange angekündigte Abriss der Cremonbrücke über die Willy-Brandt-Straße beginnt am kommenden Donnerstag, 28. Oktober und soll bis Anfang 2022 dauern. Das hat der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) jetzt mitgeteilt. Zum Auftakt des Rückbaus kommt es an diesem Wochenende zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Für ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.