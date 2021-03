Im Hamburger Hafen : Hamburgs Schwanenvater Olaf Nieß rettet schwerverletzten Seeadler

Vermutlich war der Vogel mit einem Windrad kollidiert und abgestürzt. Er wurde am Flügel verletzt.

Hamburg | Hamburgs Schwanenvater Olaf Nieß ist am Dienstag zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz ausgerückt. Denn dieses Mal ging es nicht um einen in Not geratenen Schwan, sondern um einen Seeadler. Der seltene Vogel, der unter Naturschutz steht und majestätische Ausmaße hat, war auf dem Firmengelände eines Schrotthandels im Hamburger Hafen gesichte...

