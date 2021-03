Flammen für den Frühlingsdom : Hamburgs Schausteller bringen sich mit berührender Botschaft in Erinnerung

Am 26. März hätte der Frühlingsdom starten sollen. Der fällt wegen Corona aus. Die Schausteller geben trotzdem nicht auf.

Hamburg | Mit einer berührenden Nachricht haben sich Hamburgs Schausteller an die Besucherinnen und Besucher des Hamburger Doms gewandt, dessen Frühlingsausgabe am Freitag, 26. März, hätte starten sollen. Wegen Corona muss die Veranstaltung aber wie schon alle drei Dom-Veranstaltungen 2020 ausfallen. Wir hätten wahnsinnig gerne nach so langer Zeit unsere Geschäf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.