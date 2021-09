Führungen ab 8. September : Hamburgs Museumsschiff „Peking“ darf jetzt besichtigt werden

Noch wird auf dem Viermaster gewerkelt. Trotzdem dürfen Interessierte nun erstmals an Bord.

Hamburg | Darauf haben viele Hamburger und Schiffsliebhaber sehnsüchtig gewartet: Das neue Museumsschiff „Peking“ lässt erstmals Publikum an Bord. Am 8. September beginnen regelmäßige Baustellenführungen über den Viermaster, der im Hamburger Hafenmuseum (Australiastraße) am Bremer Kai liegt. Kultursenator Carsten Brosda (SPD): „Die Führungen geben einen Vorg...

