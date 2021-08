Ein Video zum Finale : Dankbarkeit, Stolz, Wehmut: Abschied von Hamburgs Impfzentrum

In der Geschichte Hamburgs war es eine einzigartige Episode. Das Impfzentrum macht zu, die Verantwortlichen verneigen sich vor Helfern und den Hamburgern.

Hamburg | Aus, Schluss, vorbei: Das Hamburger Impfzentrum schließt am Dienstagabend unweigerlich seine Pforten. Mehr als 1,16 Millionen Corona-Schutzimpfungen sind seit dem 5. Januar in den Messehallen verabreicht worden, dem größten Impfzentrum in Deutschland. Als die letzten Spritzen gesetzt wurden, schwankte die Stimmung zwischen Stolz und Wehmut. „Mehr a...

