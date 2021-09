Katja Karger wechselt nach Berlin : DGB Hamburg: Eine Frau geht, eine kommt

Acht Jahre war sie die oberste Gewerkschafterin Hamburgs. Nun reizt sie eine andere Aufgabe mehr.

Hamburg | Wechsel an der Spitze des Deutsches Gewerkschaftsbundes (DGB) in Hamburg: Die langjährige Vorsitzende Katja Karger tritt kommende Woche nicht zur Wiederwahl an und will stattdessen im Januar 2022 Chefin des DGB-Bezirks Berlin-Brandenburg werden. „Ich gehe schweren Herzens“, sagte sie am Donnerstag. „Aber die Möglichkeit, für den Vorsitz in Bezirk Berl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.