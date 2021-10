Aktuelle Zahlen : Hamburgs Corona-Inzidenz steigt auf 69,8 – 240 neue Fälle am Dienstag

Seit Beginn der Pandemie haben sich nach Angaben der Gesundheitsbehörde mindestens 94.944 Hamburger mit dem Coronavirus infiziert.

Hamburg | Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Hamburg weiter gestiegen. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Dienstag mit 69,8 an. Am Montag hatte der Wert 66,7 betragen, vor einer Woche 58,6. 240 gemeldete Neuinfektionen am Dienstag Am Dienstag kamen 240 Neuinfektionen hinzu. Das...

