36 Patienten auf Intensivstationen : Hamburgs Corona-Inzidenz steigt auf 66,7 – sechs Tote

Die Anzahl der Verstorbenen ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vortag. Gleichzeitig besserte sich die Lage auf den Intensivstationen leicht.

Hamburg | Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Hamburg wieder deutlich gestiegen. Am Donnerstag lag die Zahl der Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche nach Angaben der Gesundheitsbehörde bei 66,7. Am Tag zuvor lag der Wert noch bei 61,9 und vor einer Woche bei 59,4. Weiterlesen: Corona und Personalmangel - Hamburger Hotel testet...

