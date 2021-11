Aktuelle Zahlen am Dienstag : Hamburgs Corona-Inzidenz steigt auf 125,1

Die Zahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern nimmt zu. 39 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt.

Hamburg | Hamburgs Corona-Inzidenz ist am Dienstag erneut gestiegen. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen mit 125,1 an, nach 123,8 am Montag und 105,8 vor einer Woche. Fast 100.000 Hamburger seit Pandemiebeginn infiziert 273 gemeldete Neuinfektionen kamen am Dienstag hinzu – das waren 44 weniger a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.