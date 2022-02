Zahlen vom 21. Februar : Hamburgs Corona-Inzidenz sinkt wieder – 1165 neue Fälle am Montag

Hamburg hat die drittniedrigste Inzidenz im Bund. Vor einer Woche lag sie noch bei 1463,8. Erst am Sonntag war die Inzidenz nach Wochen erstmals wieder gestiegen.

Hamburg | Nach einem kurzen Anstieg am Sonntag ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg wieder gesunken. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der gemeldeten Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Montag mit 1060,9 an – nach 1111,8 am Sonntag und 1463,8 vor einer Woche. Ende Januar hatte die Omikron-Welle mit einer I...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.