Zahlen am 23. Februar : Hamburgs Corona-Inzidenz sinkt weiter – aber sieben Tote

2567 neue Corona-Fälle meldet Hamburg binnen 24 Stunden. Auf den Intensivstationen müssen derzeit 36 Patienten invasiv beatmet werden.

Hamburg | Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg sinkt weiter deutlich. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der gemeldeten Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Mittwoch mit 883,5 an – nach 962,9 am Dienstag und 1329,6 vor einer Woche. Die Behörde weist jedoch weiterhin darauf hin, dass sich Meldungen aufgrund der h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.