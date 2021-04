Hamburger Vorstoß : Grüne Minister wollen Massenvernichtung fabrikneuer Kleidung verhindern

Jede Woche eine neue Kollektion, doch wegen geschlossener Läden bleibt so viel Kleidung unverkauft wie nie.

Hamburg | Hunderte Millionen Kleidungsstücke blieben im Winter unverkauft in den Läden liegen, so schätzen Branchenverbände. Wegen des Corona-Lockdowns gab es besonders viele Ladenhüter, nun droht eine nie dagewesene Massenvernichtung von Saisonware. Die grünen Umweltminister der Bundesländer wollen das verhindern. In einem Antrag an die Umweltministerkonferenz...

