Hohe Verträglichkeit : Hamburger Virologin Marylyn Addo rät zu Corona-Impfung bei Kindern

Die Corona-Impfung für die Jüngsten steht bevor. Noch im Dezember soll die EU dreizehn Millionen Dosen des Kinderimpfstoffs bekommen. In der Hansestadt ist man schon gut vorbereitet.

Hamburg | Die Hamburger Virologin Marylyn Addo hat zu einer Corona-Impfung bei Kindern geraten. Inzwischen gebe es relativ viele Sicherheitsdaten zu Impfungen in verschiedenen Altersgruppen, auch bei Kindern, sagte die Leiterin der Infektiologie am Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf (UKE) am Mittwoch in Hamburg. Und „die Wirksamkeit bei den Kindern wa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.