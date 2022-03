Krieg in der Ukraine : Hamburger Verfassungsschutz warnt von Cyberattacken und rät zur Wachsamkeit

Die deutschen Sicherheitsbehörden beobachteten die Entwicklungen mit Blick auf Desinformations- und Cyberaktivitäten genau.

Hamburg | Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine hat der Hamburger Verfassungsschutz vor möglichen russischen Cyberattacken gewarnt. Es gebe für Deutschland eine erhöhte Bedrohungslage, teilte das Landesamt am Freitag mit. Hier erfahren Sie alles zum Krieg in der Ukraine im Liveblog Konkrete Hinweise zu Cyberangriffen gegen deutsche Stellen und Ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.