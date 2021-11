NS-Raubgut : Hamburger Uni übergibt Bismarck-Sammlung an Friedrich-Ebert-Stiftung

Das vor fast 90 Jahren von Nationalsozialisten beschlagnahmte Diebesgut findet ein neues Zuhause.

Hamburg | Die Staats- und Universitätsbibliothek der Uni Hamburg übergibt mehr als 100 Bücher, Briefe und Materialien zu Reichskanzler Otto von Bismarck an die Friedrich-Ebert-Stiftung. Die Sammlung der einstigen Bismarck-Bücherei Specht war zur Zeit des Nationalsozialismus als Raubgut in den Besitz der Bibliothek gelangt, wie sie am Donnerstag in Hamburg mitte...

