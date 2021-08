Tod durch Windrad : Hamburger Storch bei Flug nach Afrika von Rotorblättern erfasst

„Regina“ war wohl auf dem Weg in das Winterquartier im Süden, als eine Windkraftanlage in der Nähe von Delmenhorst ihre Reise abrupt beendete.

Hamburg | Die Storchendame „Regina“ aus Hamburg hat ihren Flug ins Winterquartier in Afrika nicht überlebt. In der Nähe von Delmenhorst ist sie vermutlich in die Rotorblätter einer Windkraftanlage geraten und tödlich verletzt worden, sagte ein Sprecher vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) am Montag. Auch interessant: Tracker im Internet: Mit Hamburgs Störc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.