Corona-Pandemie : Hamburger Staranwalt Gerhard Strate kämpft gegen die Ausgangssperre

In einigen Bundesländern haben Gerichte Ausgangsperren wegen Corona bereits gekippt. Nicht so in Hamburg. Noch nicht.

Hamburg | Rückschläge vor Gericht werfen einen wie Gerhard Strate wirklich nicht aus der Bahn. Und so geht einer der bekanntesten Strafrechtler in Deutschland nun in die zweite Instanz, um die Corona-Ausgangssperre in seiner Heimatstadt Hamburg doch noch zu kippen. Vergangene Woche hatte das Verwaltungsgericht seinen Antrag auf einstweilige Anordnung gegen die ...

