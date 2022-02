Walddörfer-Gymnasium : Hamburger Schüler setzen Zeichen für Frieden in der Ukraine

Diesmal war die große Pause politisch. Und morgen bestimmt der Krieg auch die Kleiderordnung.

Hamburg | Was für ein großartiges Zeichen für den Frieden – buchstäblich: Schülerinnen und Schüler des Walddörfer-Gymnasiums haben ihre große Pause am Montag genutzt, um auf beeindruckende Weise gegen den Krieg in der Ukraine zu protestieren. Mehrere Hundert von Ihnen versammelten sich gemeinsam mit Lehrerinnen und Lehrern auf dem Sportplatz des Gymnasiums im H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.