Zeugen Gesucht : Spurlos verschwunden: Hamburger Polizei sucht 37-Jährige Frau

Ingibjörg Magnusdottir verließ am Donnerstagmorgen das Haus, um einen Sportkurs zu besuchen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Hamburg | Die Hamburger Polizei sucht nach der verschwundenen Ingibjörg Magnusdottir. Die 37-Jährige hatte am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr ihr Elternhaus in der Islandstraße in Hamburg-Rahlstedt verlassen, um einen Sportkurs zu besuchen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Die Gesuchte ist zirka 1,70 Meter groß und hat schulterlange blonde Haare sowie ...

