Corona-Eindämmungsverordnung : Hamburger Polizei löst zahlreiche Gruppen an der Binnenalster auf

Trotz steigender Corona-Zahlen hielten sich am Wochenende viele nicht an die Regeln. Die Polizei zeigte Präsenz.

Hamburg | Trotz steigender Infektionszahlen in Hamburg in den vergangenen Tagen, versammelten sich am Wochenende weiterhin hunderte Jugendliche an der Hamburger Binnenalster. Um gegen die Ansammlungen vorzugehen, war die Polizei mit einem Großaufgebot unterweg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.